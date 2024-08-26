Нацбанк выпустил новые монеты – какой номинал и как выглядят

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы имеют номинал 10 гривен, монеты из нейзильбера – 5 гривен.

Источник фото: НБУ

Национальный банк Украины презентовал новые памятные монеты, выполненные в серебре и нейзильбере.

Для дизайна памятных монет «Плентанизм» использован фрагмент картины «Пробуждение», созданной украинским художником Иваном Марчуком в 1992 году.

Мотивом дизайна аверса серебряной монеты стал круг, ассоциативно напоминающий солнце как символ источника жизни, энергии и развития. Аверс монеты из нейзильбера повторяет общую стилизованную композицию аверса серебряной монеты.

На реверсе обеих монет изображен образ девушки с голубо-желтой лентой на голове. Она стоит на фоне цветущей безграничности родных просторов, символизируя пробуждение Украины.

Обе памятные монеты украшены цветной печатью (тампопечать) и патинированием.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы имеют номинал 10 гривен, монеты из нейзильбера – 5 гривен.

Купить монеты с нейзильбера можно будет с 26 августа в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В банках-дистрибьюторах – постепенно по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Источник фото: НБУ

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