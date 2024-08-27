Виключення з військового обліку у зв’язку із досягненням граничного віку перебування в запасі за старим законодавством — Верховний Суд відкрив провадження

Чоловік хоче зобов’язати ТЦК надати документ про виключення його з військового обліку у зв`язку із досягненням ним граничного 40-річного віку перебування в запасі станом на 2009 рік, тобто, за старим законодавством.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розгляне питання щодо підставності вимог до ТЦК про виключення з військового обліку у зв`язку із досягненням граничного віку перебування в запасі за старим законодавством.

Так, 6 серпня 2024 року КАС ВС відкрив провадження у справі №160/25500/23 за позовом чоловіка проти ТЦК, в якому він просив визнати протиправною бездіяльність ТЦК, а також зобов`язати ТЦК надати документ про виключення його з військового обліку у зв`язку із досягненням ним граничного 40-річного віку перебування в запасі станом на 28.09.2009 року.

Що вимагає чоловік

Чоловік вказував, що відмітка у військовому квитку про виключення з військового обліку або надання довідки про виключення з військового обліку мають бути здійснені відповідачем зараз на підставі права, що виникло у позивача в 2009 році, оскільки на той час нормами права проставлення відмітки у військовому квитку не передбачалося.

Як встановлено судом першої інстанції, відповідно до військового квитка позивач 1969 р. н., у 1987 року був призваний на строкову військову службу та з 14.11.1987 по 7.12.1989 проходив строкову військову службу за призовом у військовій частині і 7.12.1989 був звільнений в запас у зв`язку із закінченням строку військової служби; має військове звання рядовий.

28.12.1989 військовозобов`язаного прийнято на військовий облік військовозобов`язаних у зв`язку із закінченням проходження військової служби та зараховано в запас.

28.09.2009 позивач досяг 40-річного віку.

Відповідно до відмітки в обліковій картці до військового квитка позивач у 2009 році був виключений з військового обліку по досягненню граничного віку перебування в запасі, з урахуванням того, що відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» (в редакції 2009 року) виключенню з військового обліку у районних (міських) військових комісаріатах підлягають громадяни України, які досягли граничного віку перебування в запасі.

При цьому згідно з ч. 2 ст. 28 Закону«Про військовий обов`язок і військову службу» (в редакції 2009 року) граничний вік перебування в запасі військовозобов`язаних, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового складу - до 40 років.

28.08.2023 позивач звернувся до ТЦК з заявою, в якій зазначав, що відповідно до ч. 2, ч. 4 ст.28 Закону «Про військовий обов`язок і військову службу» (в редакції 2009 року) граничний вік перебування в запасі військовозобов`язаних, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового складу - до 40 років, тому після досягнення 28.09.2009 40 років він звернувся до військового комісаріату задля виключення його з військового обліку та зазначення про це у військовому квитку, однак, у військовому комісаріаті його було повідомлено про те, що, хоч у зв`язку із досягненням граничного віку перебування у запасі він і виключений з військового обліку, проте зазначення про це у військовому квитку не передбачено законом.

При цьому в подальшому законами №1169-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації» та №1604-VII «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» до ст.28 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» було внесено зміни, згідно з якими з 27.03.2014 граничний вік перебування в запасі для військовослужбовців збільшено з 40 років до 50 років, а з 22.07.2014 з 50 років до 60 років.

Працівниками ТЦК позивачу була вручена під особистий підпис повістка, якою його було зобов`язано з`явитися для військового обліку 23.08.2023.

Під час відвідування ТЦК працівники повідомили позивача про те, що він з військового обліку не виключений та має пройти військово-лікарську комісію.

Що вирішили суди

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 8 грудня 2023 року, залишеним без змін постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 14 травня 2024 року, в задоволенні адміністративного позову чоловіку було відмовлено.

Судом зазначено, що з набранням чинності змінами до ч. 2 ст. 28 Закону про військову службу №2232-XII позивач є таким, що підпадає під дію цього Закону і вважається військовозобов`язаним, як особа, яка ще не досягла передбаченого цим Законом граничного віку перебування в запасі військовозобов`язаних другого розряду.

Таким чином, у зв`язку із продовженням граничного віку перебування в запасі, позивача автоматично поновлено, незалежно від того чи перебував він на військовому обліку, оскільки позивач не досягнув 60-річного віку, тобто повинен згідно з чинним законодавством перебувати на військовому обліку військовозобов`язаних.

Суд вказав, що у зв`язку із внесенням змін до Закону №2232-XII підвищено граничний вік перебування військовозобов`язаних в запасі. Метою таких змін було розширення кола осіб, щодо яких діє військовий обов`язок, і які мають досвід проходження військової служби та можуть бути використані для доукомплектування Збройних Сил України, тобто збільшення мобілізаційного ресурсу держави.

Від часу опублікування (набрання чинності) змін до цього Закону він поширює свою дію наперед на всій території України і розповсюджується на усіх осіб, що не досягли граничного віку перебування в запасі.

Відтак, доводи позивача в частині порушення принципів юридичної визначеності та дії законів у часі, суд вважав необґрунтованими.

Судом встановлено, що з набранням чинності змін до Закону №2232-XII позивач є таким, що підпадає під його дію як особа, яка не досягла передбаченого цим Законом граничного віку перебування у запасі військовозобов`язаних другого розряду (60 років), відтак, підстави для виключення позивача з військового обліку у зв`язку із досягненням граничного віку перебування в запасі у розумінні приписів пункту 4 частини 6 статті 37 Закону №2232-ХІІ (в редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин) та Порядку №1487 відсутні, як відсутні і підстави для видачі позивачеві довідки чи іншого документа про виключення його з військового обліку у зв`язку із досягненням граничного віку перебування в запасі, позаяк, по-перше, позивач такого віку не досяг і підстав для виключення з військового обліку у зв`язку із досягненням граничного віку перебування в запасі не має, а, по-друге, видання військовозобов`язаному довідки чи іншого документа про виключення його з військового обліку у зв`язку із досягненням граничного віку перебування в запасі взагалі не передбачено нормами чинного законодавства, в тому числі ані нормами Закону №2232-XII, ані нормами Порядку №1487, ані нормами п.9 постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року №154 «Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» і посилання позивача на вказані норми є безпідставними.

Таким чином, тепер це питання розгляне Верховний Суд.

Автор: Наталя Мамченко

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