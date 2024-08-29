Вища рада правосуддя звернулася з приводу фінансування судів до Кабміну

У ВРП зазначили, що належне фінансування всіх органів системи правосуддя є передумовою їх ефективної діяльності з метою забезпечення своєчасного та якісного розгляду судових справ, формування доброчесного та професійного суддівського корпусу та апарату судових органів.

Вища рада правосуддя повідомила, що з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя в частині належного фінансування та умов для функціонування судів, органів та установ системи правосуддя у 2025 році 29 серпня ухвалила публічне звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України. Звернення з’явилося на офіційному сайті ВРП.

Зазначається, що належне фінансування судової гілки влади є передумовою ефективної діяльності всіх органів системи правосуддя щодо реалізації заходів, спрямованих на забезпечення своєчасного та якісного розгляду судових справ і, відповідно, на задоволення суспільних потреб та очікувань.

«Фінансове забезпечення судів і суддів є невід’ємною складовою як незалежності окремого судді, так і незалежності усієї судової влади», - додали у ВРП.

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