Высший совет правосудия обратился по поводу финансирования судов к Кабмину

В ВСП отметили, что надлежащее финансирование всех органов системы правосудия является предпосылкой их эффективной деятельности с целью обеспечения своевременного и качественного рассмотрения судебных дел, формирования добропорядочного и профессионального судейского корпуса и аппарата судебных органов.

Высший совет правосудия сообщил, что в целях обеспечения независимости судей и авторитета правосудия в части надлежащего финансирования и условий для функционирования судов, органов и учреждений системы правосудия в 2025 году 29 августа принял публичное обращение к Кабинету Министров Украины и Министерству финансов Украины. Обращение появилось на официальном сайте ВСП.

Отмечается, что надлежащее финансирование судебной ветви власти является предпосылкой эффективной деятельности всех органов системы правосудия по реализации мер, направленных на обеспечение своевременного и качественного рассмотрения судебных дел и, соответственно, удовлетворения общественных потребностей и ожиданий.

«Финансовое обеспечение судов и судей является неотъемлемой составляющей как независимости отдельного судьи, так и независимости всей судебной власти», - добавили в ВСП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.