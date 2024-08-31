В Одесской области мужчина бросил гранату в гараж с людьми — трое пострадали

По данным следствия, нападавший был в нетрезвом состоянии.

В Одесской области в Великодолинской общине 41-летний мужчина бросил гранату в гараж своего знакомого — раздался взрыв. Об этом сообщает Нацполиция.

Пострадали три человека, их госпитализировали.

По данным следствия, нападавший был в нетрезвом состоянии. Мотив преступления устанавливаются.

С места происшествия к правонарушителю во время проведения розыскных мероприятий привела служебная собака.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в законченном покушении на убийство нескольких человек. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит пожизненное заключение.

Кроме того, следователи приступили к производству по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. После проведения экспертизы, на которую будут направлены обломки взрывного устройства, будет решен вопрос о сообщении подозрения мужчине в совершении и этого преступления.

Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.