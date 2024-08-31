В Одеській області чоловік кинув гранату в гараж з людьми — троє постраждали

За даними слідства, нападник був у нетверезому стані.

На Одещині у Великодолинській громаді 41-річний чоловік кинув гранату в гараж свого знайомого — пролунав вибух.. Про це повідомляє Нацполіція.

Постраждали троє людей, їх госпіталізували.

За даними слідства, нападник був у нетверезому стані. Мотив злочину наразі встановлюються.

З місця події до правопорушника під час проведення розшукових заходів привів службовий собака.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили йому про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Після проведення експертизи, на яку будуть скеровані уламки вибухового пристрою, вирішуватиметься питання щодо повідомлення підозри чоловіку у скоєнні й цього злочину.

Слідство триває.

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