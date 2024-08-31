Венесуела передала росії колумбійців, які воювали за Україну, — там їм загрожує до 15 років за ґратами

Добровольців, які служили в Іноземному легіоні, заарештували, коли вони поверталися додому.

Фото: El Tiempo

Венесуела екстрадувала до росії двох колумбійців, які воювали на стороні України. Про це повідомляє Politico.

Александр Анте та Хосе Арон Медіна служили в Іноземному легіоні в Україні. Добровольців затримали під час пересадки в Каракасі (Венесуела) в середині липня, коли вони поверталися з України додому.

Видання вказує, що екстрадицією та арештом колумбійців, ймовірно, залякують інших іноземців, які хочуть воювати на боці України.

Також вказується, що цей випадок також демонструє тісну співпрацю рф з Венесуелою, лідером якої є Ніколас Мадуро.

Додамо, що у Венесуелі спалахнули масові протести через підозру у фальсифікації результатів президентських виборів. Євросоюз та США не визнають переобрання Мадуро президентом Венесуели. Переможцем виборів вважають опозиціонера Едмундо Гонсалеса.

Водночас в рф підтвердили інформацію про затримання двох громадян Колумбії. На час розслідування справи колумбійців триматимуть у московській вʼязниці суворого режиму «Лефортово» —їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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