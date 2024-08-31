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У Пенсійному фонді нагадали, у яких випадках штрафують пенсіонерів

23:58, 31 серпня 2024
Пенсіонерів можуть чекати великі штрафи, якщо вони вчасно не звернуться до ПФУ.
У Пенсійному фонді нагадали, у яких випадках штрафують пенсіонерів
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Пенсіонери повинні вчасно повідомляти ПФУ про зміни, що впливають на їх пенсію, інакше можуть бути оштрафовані. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Штрафи передбачені статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

До ПФУ слід звернутися у таких випадках:

  • отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;
  • отримання нового паспорта у разі втрати старого;
  • зміна прізвища, ім’я, по батькові;
  • отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНУКПП);
  • зміна місця постійної реєстрації;
  • працевлаштування чи звільнення з роботи.

Проінформувати потрібно протягом десяти днів після змін.

У разі, якщо виявиться, що пенсіонер отримав надмірні виплати через недостатнє або несвоєчасне повідомлення, ПФУ має право утримувати до 20% пенсії до повного повернення неправомірно отриманих коштів.

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