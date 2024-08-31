Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Рустем Умєров підтвердив, що Україна передала США список цілей в рф, які хоче атакувати ракетами ATACMS

16:28, 31 серпня 2024
Очільник Міноборони заявив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень на використання далекобійної зброї для нанесення ударів вглиб території рф.
Рустем Умєров підтвердив, що Україна передала США список цілей в рф, які хоче атакувати ракетами ATACMS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що передав США список цілей в росії, які Україна хоче вражати американськими далекобійними ракетами ATACMS. Про це він розповів у інтерв’ю CNN.

Він зазначив, що провів розмову із високопосадовцями США щодо зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї для нанесення ударів вглиб території рф.

«Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять, тому я сподіваюся, що нас почули»,  – зазначив Умєров.

Міністр підтвердив, що американській стороні надали список цілей, які Київ хоче уражати ракетами ATACMS.

«Ми показуємо, що аеродроми, які вони (росіяни. – ред.) використовують для ударів по наших містах, перебувають у межах дальності глибоких ударів», – додав очільник Міноборони.

Рустем Умєров запевнив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень, щоб захистити українських цивільних та інфраструктуру.

«Вони (росіяни. – Ред.) вбивають наших громадян. Ось чому ми хочемо стримати їх, ми хочемо зупинити їх, ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитися до наших кордонів, щоб бомбити міста», – пояснив міністр.

Раніше повідомлялося, що українська сторона подала офіційний запит до США з проханням дозволити використання далекобійних ракет ATACMS для ураження військових аеродромів росії. 

Однак у Білому домі заявили, що не змінили політику щодо далекобійних ударів навіть попри операцію ЗСУ в Курську.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін зареєстрував законопроект про зміни до закону про Збройні Сили України

Передбачені зміни до закону про Збройні Сили шляхом включення до окремих родів сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Начальники структурних підрозділів РТЦК не мають повноважень щодо розгляду справ про порушення військового обліку — суд

Суд вказав, що повноваженнями щодо розгляду справ про порушення військового обліку наділені виключно керівники ТЦК.

Суддя відмовилась визнати право адвоката-військовослужбовця на представництво інтересів в суді і отримала дисциплінарну справу

Суддя Приморського райсуду Одеси дійшла висновку, що статус військовослужбовця є несумісним з діяльністю адвоката.

Верховний Суд висловився щодо проникнення до салону автомобіля з метою його обшуку без дозволу слідчого судді

Відсутність в ухвалі слідчого судді вказівки на проведення невідкладного обшуку, пов’язаного, у тому числі, з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, не спростовує факту переслідування засудженого, який на час затримання перебував у салоні автомобіля - Верховний Суд.

Кабмін затвердив план виконання Комплексної реформи органів правопорядку, де передбачив ратифікацію Римського статуту після припинення війни

Новий План заходів для виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку на 2023—2027 роки передбачає, що «протягом року після припинення чи скасування воєнного стану потрібно розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду», але він вже поданий та прийнятий.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду