Рустем Умєров підтвердив, що Україна передала США список цілей в рф, які хоче атакувати ракетами ATACMS

Очільник Міноборони заявив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень на використання далекобійної зброї для нанесення ударів вглиб території рф.

Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що передав США список цілей в росії, які Україна хоче вражати американськими далекобійними ракетами ATACMS. Про це він розповів у інтерв’ю CNN.

Він зазначив, що провів розмову із високопосадовцями США щодо зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї для нанесення ударів вглиб території рф.

«Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять, тому я сподіваюся, що нас почули», – зазначив Умєров.

Міністр підтвердив, що американській стороні надали список цілей, які Київ хоче уражати ракетами ATACMS.

«Ми показуємо, що аеродроми, які вони (росіяни. – ред.) використовують для ударів по наших містах, перебувають у межах дальності глибоких ударів», – додав очільник Міноборони.

Рустем Умєров запевнив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень, щоб захистити українських цивільних та інфраструктуру.

«Вони (росіяни. – Ред.) вбивають наших громадян. Ось чому ми хочемо стримати їх, ми хочемо зупинити їх, ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитися до наших кордонів, щоб бомбити міста», – пояснив міністр.

Раніше повідомлялося, що українська сторона подала офіційний запит до США з проханням дозволити використання далекобійних ракет ATACMS для ураження військових аеродромів росії.

Однак у Білому домі заявили, що не змінили політику щодо далекобійних ударів навіть попри операцію ЗСУ в Курську.

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