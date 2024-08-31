Лаявся та погрожував: на Одещині чоловіка чекає покарання за знущання над матір’ю

Чоловік у стані сп’яніння регулярно вчиняв домашнє насильство по відношенню до матері.

На Одещині 34-річний чоловік знущався над власною матір’ю. Він ніде не працював, а останнім часом почав зловживати алкогольними напоями і ображати 51-річну матір, з якою проживає. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Коли жінка відмовлялася давати синові гроші на алкоголь або за будь-якого побутового непорозуміння він влаштовував скандали, лаявся на матір, принижував її, погрожував їй побиттям.

Протягом останнього місяця дільничні офіцери поліції тричі отримували звернення від потерпілої щодо агресивної поведінки сина. Правоохоронці поставили чоловіка на профілактичний облік за категорією «кривдник», склали відносно нього протоколи про адміністративні правопорушення. Крім того, виписали термінові заборонні приписи, якими заборонили у будь-який спосіб певний час наближатися до матері.

Правопорушника попередили про кримінальну відповідальність, якщо й надалі чинитиме домашнє насильство. Суд визнав кривдника винним та призначив йому стягнення у вигляді штрафу.

Втім, належних висновків чоловік не зробив. Після чергового звернення потерпілої до поліції, до справи долучилися слідчі, які розпочали розслідування.

Зібравши достатньо доказів, поліцейські повідомили фігуранту про підозру у вчиненні домашнього насильства. За це чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі.

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