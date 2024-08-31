Ругался и угрожал: в Одесской области мужчину ждет наказание за издевательство над матерью

Мужчина в состоянии опьянения регулярно совершал домашнее насилие по отношению к матери.

В Одесской области 34-летний мужчина издевался над собственной матерью. Он нигде не работал, а в последнее время начал злоупотреблять алкогольными напитками и оскорблять 51-летнюю мать, с которой проживает. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Когда женщина отказывалась давать сыну деньги на алкоголь или при любом бытовом недоразумении он устраивал скандалы, ругался на мать, унижал ее, угрожал ей избиением.

В последний месяц участковые офицеры полиции трижды получали обращение от потерпевшей относительно агрессивного поведения сына. Правоохранители поставили мужчину на профилактический учет по категории «обидчик», составили в отношении него протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, выписали срочные запретительные предписания, которыми запретили любым способом некоторое время приближаться к матери.

Правонарушителя предупредили об уголовной ответственности, если и дальше будет совершать домашнее насилие. Суд признал обидчика виновным и назначил ему взыскание в виде штрафа.

Впрочем, должного вывода мужчина не сделал. После очередного обращения потерпевшей в полицию, к делу присоединились следователи, начавшие расследование.

Собрав достаточно доказательств, полицейские сообщили фигуранту о подозрении в совершении домашнего насилия. За это мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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