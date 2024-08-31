На Волыни ревнивый азербайджанец убил ножом мужчину

Обвиняемый несколько раз ударил ножом потерпевшего, который от ранений умер.

На Волини направили в суд дело 34-летнего азербайджанца, проживающего в Ковельском районе, по факту умышленного убийства. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следователи установили, что почти в полночь 4 июня нетрезвый мужчина наведался в дом к бывшей сожительнице и в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, шесть раз ударил ножом 45-летнего жителя Харькова.

Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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