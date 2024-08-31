Глава Ровенской ОВА решил уволить медиков за танцы на столе

Главе Ровенской ОВА Александру Ковалю не понравилось, что медики решили станцевать.

В Ровно произошел скандал из-за того, что медики областного противоопухолевого центра устроили вечеринку, на которой решили станцевать.

Кадры из празднования ровенских медиков на научной конференции распространили в сети. В частности, на видео видно, как некоторые работники танцевали на столе.

На эти действия отреагировали местные власти. Глава Ровенской ОВА Александр Коваль назвал такие действия «недопустимыми» и анонсировал кадровые изменения.

«Танцы на столах во время войны – недопустимы. Меня, как и многих, возмутило видео, на днях появившееся в сети. На нем развлекательная вечеринка с участием представителей областного противоопухолевого центра», – отметил Коваль.

Председатель Ровенского областного совета Андрей Карауш тоже осудил празднование медиков.

«Было неприятно удивлено видео с работниками областного противоопухолевого центра на публичном мероприятии. Под песню об Украине... Конечно, у каждого свой нравственный порог, но откуда это, когда каждый день мы оплакиваем наших Героев? Этот случай уже обсудили с начальником ОВА Александром Ковалем. Мы единодушны – последствия будут, даже кадровые. Обязательно сообщу об этом», – указал он.

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