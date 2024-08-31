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Голова Рівненської ОВА вирішив звільнити медиків за танці на столі

16:10, 31 серпня 2024
Голові Рівненської ОВА Олександру Ковалю не сподобалося, що медики вирішили станцювати.
Голова Рівненської ОВА вирішив звільнити медиків за танці на столі
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У Рівному стався скандал через те, що медики обласного протипухлинного центру влаштували вечірку, на якій вирішили станцювати.

Кадри зі святкування рівненських медиків під час наукової конференції поширили в мережі. Зокрема, на відео видно, як дехто із працівників танцював на столі.

На ці дії відреагувала місцева влада. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль назвав такі дії «неприпустимими» та анонсував кадрові зміни.

«Танці на столах під час війни – неприпустимі. Мене, як і багатьох, обурило відео, що днями з’явилося у мережі. На ньому розважальна вечірка за участю представників обласного протипухлинного центру», - зазначив Коваль.

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш теж засудив святкування медиків.

«Був неприємно здивований відео з працівниками обласного протипухлинного центру на публічному заході. Під пісню про Україну... Звісно, у кожного свій етичний поріг, але звідки це, коли щодня ми оплакуємо наших Героїв? Цей випадок уже обговорили з начальником ОВА Олександром Ковалем. Ми одностайні - наслідки будуть, навіть кадрові. Обов'язково повідомлю про це», - вказав він.

Як повідомлялося раніше, на відомому фестивалі мистецтва і танцю Burning Man 2024, що розпочався у пустелі Блек-Рок у США, Україна презентувала свою інсталяцію.

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