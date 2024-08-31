Давні городища на Волині внесуть до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, — рішення суду

Відсутність відомостей про пам’ятку археології в Реєстрі не забезпечує її належного захисту та збереження і уможливлює незаконні дії щодо неї.

Волинський окружний адміністративний суд задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах Міністерства культури та інформаційної політики України, визнав протиправною бездіяльність департаменту культури, молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації та зобов’язав вжити заходів задля занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України об'єкта культурної спадщини – Городища пізнього середньовіччя Дуліби-1 неподалік від села Дуліби. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Прокурори з'ясували, що орган влади, попри вимоги Закону України «Про охорону культурної спадщини», за 15 років, які минули з часу виявлення пам'ятки та занесення її до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Волинської області, так і не виготовив облікової документації на об’єкт, відтак відомості про нього у Державний реєстр нерухомих пам'яток України також не внесені.

Відсутність відомостей про пам’ятку археології в Реєстрі не забезпечує її належного захисту та збереження і уможливлює незаконні дії щодо неї.

Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді домоглися зобов'язання департаменту обласної військової адміністрації вчинити усі необхідні дії задля збереження об’єкта культурної спадщини.

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