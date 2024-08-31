Древние городища на Волыни внесут в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, - решение суда

Отсутствие сведений о памятнике археологии в Реестре не обеспечивает ее надлежащей защиты и сохранения и делает возможным незаконные действия в отношении нее.

Волынский окружной административный суд удовлетворил иск окружной прокуратуры Ковеля в интересах Министерства культуры и информационной политики Украины, признал противоправным бездействие департамента культуры, молодежи и спорта Волынской областной военной администрации и обязал принять меры для внесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины объекта культурного наследия – Городище позднего средневековья Дулибы-1 недалеко от села Дулебы. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Прокуроры выяснили, что орган власти, несмотря на требования Закона Украины «Об охране культурного наследия», за 15 лет, прошедших со времени обнаружения памятника и занесения его в перечень только что выявленных объектов культурного наследия Волынской области, так и не изготовил учетную документацию на объект, поэтому сведения о нем в Государственный реестр недвижимых памятников Украины также не внесены.

Отсутствие сведений о памятнике археологии в Реестре не обеспечивает ее надлежащей защиты и сохранения и делает возможным незаконные действия в отношении нее.

Вмешавшись в ситуацию, прокуроры в суде добились обязательства департамента областной военной администрации совершить все необходимые действия по сохранению объекта культурного наследия.

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