В Минобороны объяснили, могут ли ТЦК забирать водительские права у военнообязанного

Это может быть сделан только судом, а не территориальный центром комплектования.

Министерство обороны разъяснило, могут ли военнообязанные лишить права на вождение транспортным средством.

Так, в случае неисполнения обязанностей военнообязанным, территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут подавать в суд по поводу временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Суд будет принимать решение о лишении права управления транспортным средством.

Решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению.

Также в Минобороны напомнили, что во время мобилизации могут изымать автомобили. Но если это единственное транспортное средство, оно не подлежит мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый закон об усилении мобилизации ввел еще один документ, который кроме повестки или распоряжения можно получить от ТЦК – требование. Этот документ не следует путать с повесткой.

Требование ТЦК предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении уклониста в праве управления авто.

Также мы писали, что процедура в суде будет для ТЦК непростой. Ведь судебной процедуре рассмотрения иска обязательно предстоит попытка ТЦК доставить уклоняющегося с помощью полиции.

Для того, чтобы ограничить уклоняющегося в праве управлять авто, ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в ТЦК полицией.

Также стало известно, как будет выглядеть требование ТЦК об ограничении уклонистов в управлении автомобилем.

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