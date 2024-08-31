Представление документов на разблокирование налоговой накладной после смены местонахождения: что нужно знать

Решение о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных вступает в силу в день принятия соответствующего решения.

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Отмечается, что пунктами 11 и 12 Порядка принятия решений о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 12.12.2019 №520 (далее – Порядок №520) регистрацию или отказ в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (далее – ЕРНН) вступает в силу в день принятия соответствующего решения.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса принятия комиссией регионального уровня решения о регистрации/отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в ЕРНН, регистрация которых остановлена, определен п. 5 Порядка №520.

Відповідно до п. 7 Порядку №520 письмові пояснення та копії документів, зазначені у п. 5 Порядку №520, платник податку подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку з урахуванням вимог законів України від 22 травня 2003 року №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі – Закон №851), від 05 жовтня 2017 року №2155-VІІІ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (далі – Закон №2155).

При цьому рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Відповідно до п. 3 Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок розгляду скарги), скарга подається платником ПДВ протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня.

Згідно з п. 5 Порядку розгляду скарги скарга з додатками до неї (за наявності) та/або заява про відкликання скарги подаються платником податку в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій з дотриманням вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (далі – ПКУ), законів України №851 та №2155 і реєструється ДПС у день її надходження.

Згідно з п. 66.3 ст. 66 ПКУ у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків відповідно.

Процедури зміни контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків у разі зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків визначено розд. X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (далі – Порядок №1588). Переведення платників податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) здійснюється контролюючими органами протягом місяця після отримання відомостей про зміну місцезнаходження платника податків.

Пунктом 10.5 розд. X Порядку №1588 визначено, що у разі отримання з Єдиного державного реєстру (далі – ЄДР) даних про зміну місцезнаходження платника податків, пов’язану зі зміною контролюючого органу, контролюючий орган, в якому платник податків перебуває за основним місцем обліку, вносить зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та передає до ЄДР відомості із зазначенням: дати внесення таких даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платник податків перебуває на обліку, та терміну, до якого платник податків перебуває на обліку у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням, що відповідає даті закінчення одного місяця після отримання зазначеним контролюючим органом даних про зміну місцезнаходження платника податків.

Контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків здійснює взяття його на облік (основне місце обліку).

Дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого містяться в ЄДР, передаються до ЄДР у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

Також інформацію щодо місця обліку платника податків можливо переглянути в Електронному кабінеті, відповідно до п. 42 прим. 1.2 ст. 42 прим. 1 ПКУ.

Таким чином, у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною контролюючого органу, та при поданні будь-яких документів, необхiдних для розгляду питання прийняття комiсiями регiонального або центрального рiвня рiшення про реєстрацiю податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, необхідно зазначати код та найменування контролюючого органу за основним місцем обліку.

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