Есть симптомы коронавируса или гриппа — как оформить больничный без визита к врачу

Оформить больничный можно дистанционно, однако для его продления необходимо обязательно посетить врача.

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В случае заболевания коронавирусом, гриппом или ОРВИ человек может оформить больничный, не выходя из дома. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Что для этого нужно:

При наличии симптомов COVID-19, гриппа или острой респираторной инфекции (ОРВИ), обратиться к врачу дистанционно с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи. На основании полученной информации врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности – электронном документе в электронной системе здравоохранения.

Пациент получит смс-сообщение с номером медицинского заключения временной нетрудоспособности (МЗТН) от электронной системы здравоохранения.

МЗТН автоматически попадет в Электронный реестр листков нетрудоспособности, ведущий Пенсионный фонд. На основе данных, содержащих МЗТН, формируется электронный листок нетрудоспособности. Это именно тот документ, по которому начисляются выплаты.

Подождать смс-сообщения уже от Пенсионного фонда – с номером больничного. Это означает, что все оформлено удачно.

Сообщить работодателю о болезни. Для этого нужно позвонить по телефону или переслать номер больничного. Увидеть ваш лист нетрудоспособности он сможет в кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда. Через семь дней после даты закрытия больничного работодатель сможет его оплатить.

В министерстве подчеркнули, что целесообразность визита всегда определяет сам врач, поэтому нужно прислушиваться к его рекомендациям.

«Если вам необходимо продлить МЗТН на период более пяти календарных дней – вы обязательно должны явиться на личный прием к врачу», – резюмировали в Минздраве.

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