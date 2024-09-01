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Маєте симптоми коронавірусу або грипу — як оформити лікарняний без візиту до лікаря

11:33, 1 вересня 2024
Оформити лікарняний можна дистанційно, однак для його продовження необхідно обов’язково відвідати лікаря.
Маєте симптоми коронавірусу або грипу — як оформити лікарняний без візиту до лікаря
Фото: ljubaphoto/GettyImages
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У разі захворювання на коронавірус, грип або ГРВІ людина може оформити лікарняний, не виходячи з дому. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Що для цього потрібно:

У разі наявності симптомів COVID-19, грипу або гострої респіраторної інфекції (ГРВІ), звернутися до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку. На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя.

Пацієнт отримає смс-повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності (МВТН) від електронної системи охорони здоровʼя.

МВТН автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності. Це саме той документ, за яким нараховуються виплати.

Зачекати на смс-повідомлення вже від Пенсійного фонду – з номером лікарняного. Це значить, що все оформлено успішно.

Повідомити роботодавця про хворобу. Для цього треба зателефонувати або переслати номер лікарняного. Побачити ваш листок непрацездатності, він зможе в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Через сім днів після дати закриття лікарняного роботодавець зможе його сплатити.

У міністерстві наголосили, що доцільність візиту завжди визначає сам лікар, тому треба дослухатися до його рекомендацій.

«Якщо вам необхідно продовжити МВТН на період понад пʼять календарних днів – ви маєте обов’язково з’явитися на особистий прийом до лікаря», – резюмували у МОЗ.

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