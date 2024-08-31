Як не втратити зв’язок та інтернет під час відключень світла — поради Мінцифри

Українці можуть використовувати технологію xPON, національний роумінг, а також завантажити мапу «Пунктів незламності» в «Дії».

Українці знову зіткнулися з відключеннями електроенергії після ударів країни-агресора по енергосистемі. У Міністерстві цифрової трансформації дали поради, як не втратити зв'язок та інтернет без світла.

Так, українцям радять завантажити карту «Пунктів незламності» в мобільному застосунку «Дія». Це дасть змогу знаходити місця, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати близьким, коли немає світла. Карта доступна на головному екрані «Дії».

Ще один спосіб зберегти доступ в інтернет без світла — підключитися до інтернет-провайдерів, які використовують xPON. Ця технологія може забезпечити інтернетом під час відключень електроенергії до 72 годин.

Варто враховувати, що для роботи xPON користувачеві потрібно купити повербанк і під'єднати його до роутера та абонентського терміналу ONU.

У Мінцифри також зазначають, що за відсутності зв'язку можна спробувати скористатися національним роумінгом. Зробити для цього виконати такі кроки:

вимкнути автовибір мережі (для Android: налаштування — мобільна мережа (або підключення) — оператор. Для iOS: параметри — стільникові дані — вибір мережі);

знайти і вибрати доступну мережу Vodafone, Kyivstar або lifacell;

якщо підключитися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

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