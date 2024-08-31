Как не потерять связь и интернет во время отключения света — советы Минцифры

Украинцы могут использовать технологию xPON, национальный роуминг, а также загрузить карту «Пунктів незламності» в «Дії».

Украинцы снова столкнулись с отключениями электроэнергии после ударов страны-агрессора по энергосистеме. В Министерстве цифровой трансформации дали советы, как не лишиться связи и интернета без света.

Так, украинцам советуют скачать карту «Пунктів незламності» в мобильном приложении «Дыя». Это позволит найти места, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или позвонить близким, когда нет света. Карта доступна на главном экране «Дії».

Еще один способ сохранить доступ в интернет без света – подключиться к интернет-провайдерам, использующим xPON. Эта технология может обеспечить интернетом при отключении электроэнергии до 72 часов.

Следует учитывать, что для работы xPON пользователю нужно купить повербанк и подключить его к роутеру и абонентскому терминалу ONU.

В Минцифре также отмечают, что при отсутствии связи можно попытаться воспользоваться национальным роумингом. Сделать для этого выполнить следующие шаги:

отключить автовыбор сети (для Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор. Для iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети);

найти и выбрать доступную сеть Vodafone, Kyivstar или lifacell;

если подключиться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;

проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.