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Пошел служить в росгвардию и охраняет «Артек»: на Житомирщине мужчину заочно назначили 13 лет за решеткой

19:11, 31 августа 2024
Уроженец Житомирской области находится в розыске.
Пошел служить в росгвардию и охраняет «Артек»: на Житомирщине мужчину заочно назначили 13 лет за решеткой
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В Житомирской области прокуратура отстояла в апелляционной инстанции приговор уроженцу Коростеня, который признан виновным в государственной измене. Об этом сообщает областная прокуратура.

Ему назначено наказание 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Человек в период вооруженного конфликта перешел на сторону врага. Он переехал в АР Крым и в 2014 году трудоустроился в райотдел полиции оккупационного «мвс». Среди прочих обязанностей мужчины входило обеспечение охраны международного детского центра «Артек».

После «повышения квалификации» при мвс рф вступил на службу в росгвардию и проводил взрывную деятельность против Украины. Стал «офицером», в его подчинении находилось спецподразделение российских войск по патрулированию морской границы временно оккупированного Крыма.

В настоящее время осужденный продолжает выполнять преступные приказы врага.

Не согласившись с приговором суда, сторона защиты подала апелляционную жалобу.

При рассмотрении апелляционной жалобы в порядке специального судебного производства (in absentia) суд, заслушав доводы прокурора, оставил решение суда первой инстанции в силе, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В настоящее время осужденный находится в розыске.

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