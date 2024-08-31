Пішов служити до росгвардії та охороняє «Артек»: на Житомирщині чоловіку заочно призначили 13 років за ґратами

Уродженець Житомирщини перебуває у розшуку.

На Житомирщині прокуратура відстояла в апеляційній інстанції вирок уродженцю Коростеня, якого визнано винним у державній зраді. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йому призначено покарання 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чоловік у період збройного конфлікту перейшов на бік ворога. Він переїхав до АР Крим та у 2014 році працевлаштувався у райвідділок поліції окупаційного «мвс». Серед іншого до обов’язків чоловіка входило забезпечення охорони міжнародного дитячого центру «Артек».

Після «підвищення кваліфікації» при мвс рф вступив на службу до росгвардії та проводив підривну діяльність проти України. Став «офіцером», у його підпорядкуванні знаходився спецпідрозділ російських військ з патрулювання морського кордону тимчасово окупованого Криму.

Дотепер засуджений продовжує виконувати злочинні накази ворога.

Не погодившись з вироком суду, сторона захисту подала апеляційну скаргу.

Під час розгляду апеляційної скарги у порядку спеціального судового провадження (in absentia) суд, заслухавши доводи прокурора, залишив рішення суду першої інстанції у силі, а апеляційну скаргу – без задоволення.

Наразі засуджений перебуває у розшуку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.