У Будапешті запрацювала перша українська школа

У Будапешті розпочала роботу перша в Угорщині державна двомовна середня школа та гімназія для українських учнів. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.
Викладання 1 по 12 класи в цьому закладі відбуватиметься українською, при цьому угорську та англійську мови вивчатимуть як іноземні.
Керуватиме закладом українське товариство в Угорщині "Дім українських традицій", а фінансуватиметься він за рахунок угорського державного бюджету.
Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відкриття школи є "важливим кроком на шляху розвитку української всесвітньої спільноти".
"Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння", – додав він.
Нагадаємо, в Угорщині урочисто відкрилася перша державна українсько-угорська школа.
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