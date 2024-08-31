У Будапешті запрацювала перша українська школа

У цій школі викладання 1 по 12 класи відбуватиметься українською, при цьому угорську та англійську мови вивчатимуть як іноземні.

У Будапешті розпочала роботу перша в Угорщині державна двомовна середня школа та гімназія для українських учнів. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Викладання 1 по 12 класи в цьому закладі відбуватиметься українською, при цьому угорську та англійську мови вивчатимуть як іноземні.

Керуватиме закладом українське товариство в Угорщині "Дім українських традицій", а фінансуватиметься він за рахунок угорського державного бюджету.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відкриття школи є "важливим кроком на шляху розвитку української всесвітньої спільноти".

"Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння", – додав він.

Нагадаємо, в Угорщині урочисто відкрилася перша державна українсько-угорська школа.

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