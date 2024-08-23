В Угорщині відкрилася перша державна українсько-угорська школа

В Угорщині урочисто відкрили двомовну школу для українських дітей.

Джерело фото: Facebook / Віктор Микита

В Угорщині урочисто відкрилася перша державна українсько-угорська школа, повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

«Історична подія для українців в Угорщині, значення якої важко переоцінити. У Будапешті зареєстрована перша державна україно-угорська двомовна середня школа та гімназія», – зазначив Микита.

Він додав, що цьому кроку передувала тривала робота двосторонньої робочої групи під керівництвом Андрія Єрмака та Петера Сійярто, а також особиста комунікація між Президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

«1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи, освітній процес у якій здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи. Поряд з цим тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову, що забезпечить їхній якісний та всебічний розвиток у країні проживання», – повідомив Микита.

Фінансування школи здійснюється за рахунок державного бюджету Угорщини. Для навчального процесу підготовлено окрему будівлю, що відповідає всім вимогам чинного законодавства країни.

Раніше відкриття першої української школи на території Угорщини погодили Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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