У Києві водій напередодні комендантської години влетів у відбійник, пасажир від удару вилетів через вікно

У поліції зазначили, що від удару 28-річний чоловік, який перебував на задньому пасажирському сидінні, через вікно вилетів на узбіччя дороги.

У четвер, 22 серпня, у столиці на вулиці Богатирській напередодні початку комендантської години сталася смертельна ДТП. Як пишуть у поліції Києва, правоохоронці встановили, що 27-річний керманич позашляховика на заокругленні проїзної частини не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий відбійник.

Від удару 28-річний чоловік, який перебував на задньому пасажирському сидінні, через вікно вилетів на узбіччя дороги, отримавши травми несумісні з життям.

У поліції пишуть, що поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад Драгер показав 1,49 проміле.

Слідчі поліції Києва затримали водія у порядку статті 208 Кримінального кодексу України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального Кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі вирішується питання щодо взяття чоловіка під варту. Санкція інкримінованої йому статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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