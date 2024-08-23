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В Киеве водитель накануне комендантского часа влетел в отбойник, пассажир от удара вылетел через окно

21:01, 23 августа 2024
В полиции отметили, что от удара 28-летний мужчина, находившийся на заднем пассажирском сиденье, через окно вылетел на обочину дороги.
В Киеве водитель накануне комендантского часа влетел в отбойник, пассажир от удара вылетел через окно
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В четверг, 22 августа, в столице на улице Богатырской накануне начала комендантского часа произошло смертельное ДТП. Как пишут в полиции Киева, правоохранители установили, что 27-летний водитель внедорожника на закруглении проезжей части не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник.

От удара 28-летний мужчина, находившийся на заднем пассажирском сиденье, через окно вылетел на обочину дороги, получив травмы несовместимые с жизнью.

В полиции пишут, что полицейские установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор Драгер показал 1,49 промилле.

Следователи полиции Киева задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного Кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего.

Сейчас решается вопрос о взятии мужчины под стражу. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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