В Венгрии открылась первая государственная украинско-венгерская школа

В Венгрии торжественно открыли двуязычную школу для украинских детей.

Источник фото: Facebook / Виктор Микитась

В Венгрии торжественно открылась первая государственная украинско-венгерская школа, сообщил председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита.

«Историческое событие для украинцев в Венгрии, значение которого трудно переоценить. В Будапеште зарегистрирована первая государственная украино-венгерская двуязычная средняя школа и гимназия», - отметил Микита.

Он добавил, что этому шагу предшествовала длительная работа двусторонней рабочей группы под руководством Андрея Ермака и Петера Сийярто, а также личная коммуникация между Президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«1 сентября украинские ученики, проживающие в Венгрии, пойдут в полнокомплектную пятидневную школу, образовательный процесс в которой будет осуществляться на родном языке с 1 по 12 классы. Наряду с этим здесь дети будут изучать венгерский как иностранный язык, что обеспечит их качественное и всестороннее развитие в стране проживания», - сообщил Никита.

Финансирование школы осуществляется за счет государственного бюджета Венгрии. Для учебного процесса подготовлено отдельное здание, отвечающее всем требованиям действующего законодательства страны.

Ранее открытие первой украинской школы на территории Венгрии согласовали Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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