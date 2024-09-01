У якому розмірі можна зробити благодійну пенсійну пожертву конкретній людині

Розмір благодійної пенсійної пожертви меценат визначає самостійно.

В Пенсійному фонді України розповіли, чи можна зробити благодійну пенсійну пожертву на користь конкретної людини в сумі меншій, ніж мінімальна зарплата.

Там зазначили, що розмір благодійної пенсійної пожертви меценат визначає самостійно. Це може бути будь-яка сума, яку людина здатна передати на благодійність.

При цьому 70 відсотків благодійної пожертви спрямовується визначеному меценатом пенсіонеру, а 30 відсотків суми надходить до бюджету Пенсійного фонду України та використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій (стаття 72-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Також у ПФУ додали відеоінструкцію, як здійснити благодійну пожертву.

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