Чи може ФОП на загальній системі включити до складу витрат суму сплаченого ЄСВ

ФОП-загальники мають право включити до складу витрат суму сплаченого єдиного внеску.

Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат суму сплаченого єдиного внеску.

Відповідно до підпункту 177.4.3 пункту 177.4 статті 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування належать зокрема, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Отже, фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування мають право включити до складу витрат суму сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

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