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У Мін’юсті нагадали порядок скасування довіреності

21:15, 31 серпня 2024
Припинення дії довіреності підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей.
У Мін’юсті нагадали порядок скасування довіреності
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У Міністерстві юстиції України нагадали порядок скасування довіреності.

Довіреність — це письмовий документ, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі. Підстави припинення представництва за довіреністю визначені статтею 248 Цивільного кодексу України.

Однією з таких підстав є скасування довіреності особою, яка її видала. Так, особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною (стаття 249 Цивільного кодексу України).

Порядок скасування довіреності визначений главою 4 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5. Відповідно до порядку, скасування довіреності здійснюється нотаріусом або завідувачем державного нотаріального архіву за заявою особи, яка видала довіреність.

Про скасування довіреності або передоручення нотаріус чи завідувач державного нотаріального архіву робить відмітку на примірнику довіреності, що зберігається у справах нотаріуса чи архіву, а також у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Напис про скасування довіреності або передоручення також робиться на примірнику довіреності особи, яка її видала, якщо такий примірник у неї є. У такому разі примірник з написом разом із заявою особи додається до примірника, що зберігається у справах нотаріуса чи архіву.

Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність (стаття 249 Цивільного кодексу України). Повідомлення про скасування довіреності може бути оформлено нотаріусом згідно з порядком, зокрема шляхом передавання відповідної заяви.

Припинення дії довіреності підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей у порядку, встановленому Положенням про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 № 111/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1378/13252.

В умовах воєнного або надзвичайного стану, за відсутності доступу до Єдиного реєстру довіреностей, нотаріальне посвідчення довіреностей та припинення їх дії здійснюються без використання цього реєстру, з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей протягом п’яти робочих днів з дня відновлення доступу (пункт 7 глави 4 розділу ІІ Порядку).

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