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В Минюсте напомнили порядок отмены доверенности

21:15, 31 августа 2024
Прекращение действия доверенности подлежит обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей.
В Минюсте напомнили порядок отмены доверенности
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В Министерстве юстиции напомнили порядок отмены доверенности.

Доверенность — это письменный документ, выдаваемый одним лицом другим для представительства перед третьими лицами. Доверенность на совершение сделки представителем может быть предоставлена ​​лицом, представляемым (доверителем), непосредственно третьему лицу. Основания прекращения представительства по доверенности определены статьей 248 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Одним из таких оснований является отмена доверенности выдавшим ее лицом. Так, лицо, выдавшее доверенность, за исключением безотзывной доверенности, может в любое время отменить доверенность или доверенность. Отказ от этого права ничтожен (статья 249 Гражданского кодекса Украины).

Порядок отмены доверенности определен главой 4 раздела ІІ Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5. Согласно порядку, отмена доверенности осуществляется нотариусом или заведующим государственным нотариальным архивом по заявлению лица, выдавшего доверенность.

Об отмене доверенности или передоверия нотариус или заведующий государственным нотариальным архивом делает отметку на экземпляре доверенности, хранящейся в делах нотариуса или архива, а также в реестре для регистрации нотариальных действий. Надпись об отмене доверенности или передоверия также делается на экземпляре доверенности лица, выдавшего его, если такой экземпляр у него есть. В таком случае экземпляр с надписью вместе с заявлением лица прилагается к экземпляру, хранящемуся по делам нотариуса или архива.

Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее его, должно немедленно сообщить об этом представителю, а также известным ему третьим лицам, для представительства перед которыми была выдана доверенность (статья 249 Гражданского кодекса Украины). Уведомление об отмене доверенности может быть оформлено нотариусом согласно порядку, в частности путем передачи соответствующего заявления.

Прекращение действия доверенности подлежит обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей в порядке, установленном Положением о Едином реестре доверенностей, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 28.12.2006 г. № 111/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 28.28.

В условиях военного или чрезвычайного положения при отсутствии доступа к Единому реестру доверенностей нотариальное удостоверение доверенностей и прекращение их действия осуществляются без использования этого реестра с последующим внесением в него соответствующих сведений в течение пяти рабочих дней со дня восстановления доступа (пункт 7 главы 4 раздела II Порядка).

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