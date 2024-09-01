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В Киевской области погибла 81-летняя женщина, курившая сорняк на огороде

07:00, 1 сентября 2024
Возгорание травы распространилось на площадь 2 га и пламя распространилось на два жилых и четыре хозяйственных здания.
В Киевской области погибла 81-летняя женщина, курившая сорняк на огороде
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В Киевской области погибла женщина, курившая сорняк на огороде. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в селе Волосинь Бучанского района.

Уже на месте спасатели обнаружили, что возгорание травяного настила распространилось на площадь 2 га и пламя распространилось на два жилых и четыре хозяйственных здания.

К сожалению, в результате разведки, пожарные обнаружили тело женщины 1943 года рождения без признаков жизни.

От ГСЧС были привлечены 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

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