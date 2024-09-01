На Київщині загинула 81-річна жінка, яка палила бур'ян на городі

Загоряння трави поширилося на площу 2 га та полум’я розповсюдилося на дві житлові та чотири господарчі будівлі.

У Київській області загинула жінка, яка палила бур'ян на городі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Трагедія сталася у селі Волосінь Бучанського району.

Вже на місці рятувальники виявили, що загорання трав’яного настилу поширилося на площу 2 га та полум’я розповсюдилося на дві житлові та чотири господарчі будівлі.

На жаль, в результаті розвідки, вогнеборці виявили тіло жінки 1943 року народження без ознак життя.

Від ДСНС було залучено 19 чоловік особового складу та 5 одиниці техніки.

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