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ВПО відтепер можуть подати заяву про отримання пільгового іпотечного кредиту

18:34, 31 серпня 2024
Із заявою необхідно звернутися до регіональних відділень Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.
ВПО відтепер можуть подати заяву про отримання пільгового іпотечного кредиту
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Внутрішньо переміщені особи можуть подати заяву про отримання пільгового іпотечного кредиту до регіональних відділень Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Порядок надання пільгового іпотечного кредитування за програмою «Житлові приміщення для ВПО» удосконалив Кабінет міністрів, передає Мінреінтеграції.

Зокрема, уряд схвалив постанову «Про внесення змін до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW)».

Згідно з постановою, до порядку пільгового іпотечного кредитування ВПО вноситься низка змін щодо перевірки інформації про наявність у заявника доходів, житла у власності заявника та членів його сім'ї, а також фактів отримання заявником або членами його сім'ї за рахунок бюджетних коштів пільгових кредитів на будівництво (придбання) житла або відповідної грошової компенсації.

«Наразі ВПО можуть подати заяву про намір отримати пільговий іпотечний кредит особисто до регіональних відділень Держмолодьжитла. Такий механізм діятиме до моменту відновлення відповідної послуги на порталі Дія», - зазначили в міністерстві.

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