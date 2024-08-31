Кабмін розширив спектр послуг із лікування безпліддя, які покриватиме Програма медичних гарантій

Відтепер за один повний цикл штучного запліднення держава сплачуватиме 84 826 гривень за одного пацієнта.

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Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка розширює та актуалізує тарифи за пакетом медичних послуг з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення in vitro).

Відповідні зміни внесено до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році.

Відтепер за один повний цикл штучного запліднення держава сплачуватиме 84 826 гривень за одного пацієнта.

«Рішення дозволить удосконалити надання медичних послуг з лікування безпліддя, підвищити їхню якість та залучити більшу кількість надавачів по всій країні, забезпечивши ширший доступ пацієнтів до цієї послуги», — зазначили в уряді.

Зокрема, змінилася вартість на передімплантаційне генетичне тестування хромосомних захворювань ембріонів, що є важливим фактором для отримання позитивних результатів.

Також для більш якісного виконання всіх етапів лікування розширено перелік необхідних послуг, а саме:

кріозаморозки статевих клітин (ооцитів, яйцеклітин, ембріонів);

кріозберігання статевих клітин (ооцитів, яйцеклітин, ембріонів);

доімплантаційний генетичний скринінг.

Крім цього, перелік лікарських засобів, необхідних для лікування безпліддя, доповнено 25 новими позиціями.

У КМУ зазначають, що, за даними ЕСОЗ, із початку 2024 року послуги з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій безоплатно отримали вже 346 українок, з них 130 – завагітніли.

Безоплатну медпослугу надають 18 медзакладів, які уклали договори з Національною службою здоровʼя України (НСЗУ), у 8 областях країни: Київській, Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській, Рівненській та Чернівецькій.

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