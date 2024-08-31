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Від 11 тисяч євро з особи за переправлення до Румунії: у Чернівецькій області судитимуть організатора схеми

17:22, 31 серпня 2024
Обвинувачений забезпечував трансфер військовозобов’язаних, їх проживання у готелі та проводив необхідний інструктаж.
Від 11 тисяч євро з особи за переправлення до Румунії: у Чернівецькій області судитимуть організатора схеми
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На Буковині судитимуть чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних до Румунії. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, до суду передано обвинувальний акт стосовно 39-річного жителя м. Тернопіль за фактом організації незаконного переправлення осіб через держкордон.

За даними слідства, обвинувачений організував протиправну схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків за кордон. Підозрюваний «працював» разом зі спільниками. Він забезпечував трансфер військовозобов’язаних, їх проживання у готелі та проводив необхідний інструктаж.

Встановлено, що на початку травня цього року за такою схемою підозрюваний намагався переправити до Румунії трьох чоловіків віком 32 та 33 роки – жителів Тернопільської та Київської областей. За попередніми домовленостями ціна питання коливалась у межах 11000-13000 євро з особи.

Військовозобов’язаних викрили правоохоронці в одному з сіл прикордоння у Чернівецькому районі під час пересадки у черговий транспортний засіб, яким їх перевозили до державного кордону.

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