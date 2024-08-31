Чехія не обмежує використання зброї Україною, але розуміє позицію деяких союзників

Чехія не накладає на Україну жодних обмежень стосовно використання наданої зброї.

Чехія не накладає жодних обмежень на використання Україною своєї військової техніки, але розуміє інакше ставлення деяких союзників до цього питання. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає ČTK.

Він наголосив, що його країна не накладає на Україну жодних обмежень стосовно використання наданої зброї.

«З іншого боку, будьмо чесними: найсучасніші системи озброєнь, які мають великий радіус дії або ставлять постачальників у певні стратегічні дилеми, також не надходять з Чехії», – додав Ліпавський.

Як приклад міністр навів далекобійні ракети ATAMCS, які Україна отримала від США, та німецькі ракети Taurus, які Берлін досі відмовлявся передати.

«Я думаю, що Україна повинна мати можливість використовувати ці системи, але я залишаю це на розсуд союзників. Я ніколи не критикую ці країни. Вони ставлять собі питання, які ми навіть не можемо поставити», – зазначив очільник МЗС Чехії.

Водночас він підкреслив, що Україна має право захищатися від агресії.

«Краще, якщо літак з ракетою або бомбою навіть не злетить, ніж намагатися збити літак або ракету, які вже летять до цілі. росія не має права нападати на Україну. Це звичайний російський імперіалізм. Ми повинні зупинити його в зародку», – підсумував Ліпавський.

Раніше повідомлялося, що Італія не дозволяє Україні використовувати свою зброю для ударів по російській території.

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