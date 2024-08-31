Омбудсмен Дмитро Лубінець попередив українців про шахрайську схему зі звільненням полонених

Зловмисники, прикидаючись волонтерами чи журналістами, намагаються видурити гроші в родин військовополонених.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець попередив українців про нову схему шахрайства.

Так, зловмисники, прикидаючись волонтерами чи журналістами, намагаються видурити гроші в родин військовополонених.

«Вони видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть країни-агресорки, майстерно граючи на емоціях, обіцяючи звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Але за це вони вимагають гроші – нібито плату за свої «послуги», – розповів омбудсмен.

Щоб не стати жертвою шахраїв, слід перевіряти джерела інформації, не передавати особисті дані незнайомцям, у тому числі через приватні повідомлення в соцмережах.

Лубінець також закликав ігнорувати будь-які фінансові пропозиції, пов'язані з «визволенням» полонених.

«Пам’ятайте: офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації», - наголосив омбудсмен.

Про будь-які підозрілі пропозиції він радить повідомляти до Координаційного штабу, Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ, а також до кіберполіції.

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