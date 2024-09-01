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Не з’явився до ТЦК за бойовою повісткою: на Чернігівщині чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі

08:35, 1 вересня 2024
До 3 років позбавлення волі засуджено мешканця Чернігівського району за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.
Не з’явився до ТЦК за бойовою повісткою: на Чернігівщині чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі
Фото з відкритих джерел
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На Чернігівщині чоловіка засуджено за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Вирок у справі № 734/2253/24 виніс Козелецький районний суд Чернігівської області .

У суді доведено, що 43-річний чоловік у квітні 2024 року прибув по повістці про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Оглядом військово-лікарської комісії його визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби.

В подальшому обвинуваченому було вручено повістку (бойову), згідно з якою він мав з’явитися на загальну мобілізацію для проходження служби.

Однак чоловік без поважної причини не з’явився до призовного пункту для проходження служби у визначеній військовій частині, чим порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Судом визнано винним мешканця Чернігівського району за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі. Наразі вирок не набрав законної сили.

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