На Буковині матір і син заволоділи 1 мільйоном гривень державних компенсацій за працевлаштування ВПО

Вони звернулися до центру зайнятості з заявами щодо отримання компенсацій за працевлаштування близько 100 внутрішньо переміщених осіб, з якими фактично трудових відносинах не було.

На Буковині судитимуть чоловіка та його матір — жителів Донеччини, які заволоділи понад 1 млн грн державних компенсацій за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Зокрема, чоловіку інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом обману, легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом та незаконне поводження зі зброєю (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України). Його матір обвинувачується у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 5 ст. 27, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, налагодив шахрайську схему 44-річний житель Краматорського району Донецької області. До протиправної діяльності він залучив свою 72-річну матір – фізичну особу-підприємця. Для незаконного заволодіння бюджетними коштами обвинувачені змінили місце здійснення підприємницької діяльності та у жовтні 2022 року стали на облік у Чернівецькій області. Надалі підприємиця видала сину довіреність для представництва її інтересів, у тому числі для здійснення від її імені банківських операцій.

«Маючи доступ до електронного кабінету ФОП у «Дії» чоловік звернувся до Чернівецького обласного центру зайнятості з заявами щодо отримання компенсацій за працевлаштування близько 100 внутрішньо переміщених осіб, з якими фактично трудових відносинах не було. На підставі поданих ним електронних документів центр зайнятості перерахував на рахунки ФОП понад 1 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Кошти обвинувачений легалізував та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, під час обшуку у нього виявлено понад 1700 патронів до нарізної зброї.

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