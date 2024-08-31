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На Буковине мать и сын завладели 1 миллионом гривен государственных компенсаций за трудоустройство ВПЛ

15:52, 31 августа 2024
Они обратились в центр занятости с заявлениями по поводу получения компенсаций за трудоустройство около 100 внутренне перемещенных лиц, с которыми фактически трудовых отношениях не было.
На Буковине мать и сын завладели 1 миллионом гривен государственных компенсаций за трудоустройство ВПЛ
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На Буковине будут судить мужчину и его мать — жителей Донецкой области, завладевших более 1 млн грн государственных компенсаций за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

В частности, мужчине инкриминировано завладение чужим имуществом путем обмана, легализацию доходов полученных преступным путем и незаконное обращение с оружием (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Его мать обвиняется в пособничестве завладения чужим имуществом путем обмана (ч. 5 ст. 27, ч. ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, наладил мошенническую схему 44-летний житель Краматорского района Донецкой области. К противоправной деятельности он привлек свою 72-летнюю мать – физическое лицо-предпринимателя. Для незаконного завладения бюджетными средствами обвиняемые сменили место осуществления предпринимательской деятельности и в октябре 2022 стали на учет в Черновицкой области. В дальнейшем предпринимательница выдала сыну доверенность для представительства ее интересов, в том числе для осуществления от имени банковских операций.

«Имея доступ к электронному кабинету ФЛП в «Дії», мужчина обратился в Черновицкий областной центр занятости с заявлениями о получении компенсаций за трудоустройство около 100 внутренне перемещенных лиц, с которыми фактически трудовых отношениях не было. На основании поданных им электронных документов центр занятости перечислил на счета ФЛП более 1 млн. грн», — говорится в сообщении.

Средства обвиняемый легализовал и распорядился ими по собственному усмотрению.

Кроме того, во время обыска у него обнаружено более 1700 патронов к нарезному оружию.

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