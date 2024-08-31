Продажа второго автомобиля: сколько нужно уплачивать налог и какие документы нужны

Если физлицо в течение налогового года впервые продает легковое авто, налог на доходы не взимается.

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел рассказали, когда и какой налог нужно платить при продаже автомобиля и какие документы необходимы для этого.

Так, если физическое лицо в течение налогового года впервые продает легковое авто или мотоцикл или мопед, налог на доходы не взимается. Эта норма регулируется ст. 173 Налогового кодекса Украины.

«Если автовладелец решил продать второе авто, следует уплатить налог на полученный доход в Государственную налоговую службу Украины в размере 5% от стоимости авто и военный сбор 1,5%. В случае продажи третьего и более транспортных средств налог растет до 18% стоимости авто, также уплачивается военный сбор – 1,5%», – отметили в Центре.

При продаже первого, второго автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости даже первой операции в году.

При продаже третьего и следующего автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 18% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости.

Для перерегистрации авто на нового владельца необходимо обратиться в сервисный центр МВД, взять талон на услугу через онлайн-функционал е-запись или в терминале в помещении сервисного центра МВД.

Необходимо иметь следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

договор купли-продажи;

оценка стоимости транспортного средства;

доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).

Договор купли-продажи можно оформить в сервисном центре МВД. Оформление документа входит в стоимость услуги по перерегистрации.

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