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Продаж другого автомобіля: скільки потрібно сплачувати податку та які документи потрібні

15:34, 31 серпня 2024
Якщо фізособа протягом податкового року вперше продає легкове авто, податок на доходи не стягується.
Продаж другого автомобіля: скільки потрібно сплачувати податку та які документи потрібні
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У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ розповіли, коли та який податок потрібно платити при продажі автомобіля та які документи для цього необхідні.

Так, якщо фізична особа протягом податкового року вперше продає легкове авто, або мотоцикл чи мопед, податок на доходи не стягується. Цю норму регулює ст. 173 Податкового кодексу України.

«Якщо автовласник вирішив продати друге авто, варто сплатити податок на отриманий дохід до Державної податкової служби України у розмірі 5 % від вартості авто та військовий збір 1,5 %. У випадку продажу третього і більше транспортних засобів податок зростає до 18 % від вартості авто, також сплачується військовий збір – 1,5 %»,  – зазначили у Центрі.

При продажу першого, другого автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 5 % і військовий збір 1,5 % від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.

При продажу третього та наступного автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 18 % і військовий збір 1,5 % від оціночної вартості.

Для перереєстрації авто на нового власника необхідно звернутися до сервісного центру МВС, взяти талон на послугу через онлайн-функціонал е-запис або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС.

Необхідно мати такі документи:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • договір купівлі-продажу;
  • оцінка вартості транспортного засобу;
  • довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

Договір купівлі-продажу можна оформити у сервісному центрі МВС. Оформлення документа входить у вартість послуги з перереєстрації.

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