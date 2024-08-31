У Києві в Солом’янському районі спалахнула пожежа на даху 5-поверхового будинку, відео

На місці працюють всі екстрені служби.

В Києві в Солом’янському районі на даху 5-поверхового житлового будинку спалахнула пожежа. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За попередньою інформацією горить дах 5-поверхового будинку на вул. Авіаконструктора Антонова.

На місці працюють всі екстрені служби. Площа пожежі уточнюється.

Дані щодо постраждалих відсутні.

У мережі поширюють кадри з місця інциденту.

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