У Туреччині 16-річній дівчинці загрожує суд за нібито образу Ердогана

Дівчину звинувачують у тому, що вона лаялась на кортеж із президентом Ердоганом, коли той проїжджав повз.

У Стамбулі 16-річну дівчину звинуватили в образі президента Реджепа Таїпа Ердогана, а прокурор вимагає її судити. Про це пише Turkish Minute.

У травні дівчину затримали після того, як охоронець турецького президента стверджував, що вона нібито висловилася непристойно на адресу кортежу з Ердоганом під час його проїзду.

Дівчина пояснила, що просто відреагувала з переляку, коли авто проїхало повз неї на великій швидкості. Вона також запевнила, що не знала, що авто належало до кортежу Ердогана, і заперечила намір ображати його чи іншого посадовця.

Після затримання 1-й кримінальний суд Стамбула звільнив дівчину під судовий нагляд, зобов'язавши її щотижня відмічатися у відділку поліції і наклавши заборону на виїзд за межі країни.

Пізніше прокурор подав обвинувальний акт, вимагаючи засудження дівчини за образу президента.

З 2005 року у Кримінальному кодексі Туреччини існують дві статті, що карають за образи "турецької нації" та турецьких офіційних осіб. Правозахисники стверджують, що ці норми використовуються для обмеження свободи висловлювань.

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