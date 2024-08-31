В Турции 16-летней девочке грозит суд за якобы оскорбление Эрдогана

Девушку обвиняют в том, что она ругалась на кортеж с президентом Эрдоганом, когда тот проезжал мимо.

В Стамбуле 16-летнюю девушку обвинили в оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а прокурор требует ее судить. Об этом пишет Turkish Minute.

В мае девушку задержали после того, как телохранитель турецкого президента утверждал, что она якобы высказалась непристойно в адрес кортежа с Эрдоганом во время его проезда.

Девушка объяснила, что просто отреагировала с испуга, когда авто проехало мимо нее на большой скорости. Она также заверила, что не знала, что автомобиль принадлежал к кортежу Эрдогана, и отрицала намерение оскорблять его или другого чиновника.

После задержания 1-й уголовный суд Стамбула уволил девушку под судебный надзор, обязав ее еженедельно отмечаться в отделении полиции и наложив запрет на выезд за пределы страны.

Позже прокурор подал обвинительный акт, требуя осуждения девушки за оскорбление президента.

С 2005 года в Уголовном кодексе Турции существуют две статьи, наказываемые за оскорбления "турецкой нации" и турецких официальных лиц. Правозащитники утверждают, что эти нормы используются для ограничения свободы выражения.

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