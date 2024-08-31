Оксен Лисовой ответил, будет ли Украина обучать школьников на территориях Курской области

Начинать там учебный год не будут, ведь Украина соблюдает нормы международного права.

Фото: Освіторія

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, будет ли Украина обучать школьников на территориях Курской области рф, которые контролируют украинские военные.

Так, в интервью BBC он отметил, что для школьников Курщины не начнется учебный год.

По словам Лисового, в МОН на серьезном уровне обсуждали начало учебы на территориях Курщины, контролируемых Украиной.

Однако он подчеркнул, что начинать там учебный год не будут, ведь Украина соблюдает нормы международного права.

«Мы делать так, как россия, не будем, а будем делать лучше», - отметил Лисовой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.