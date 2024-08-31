Вопрос об увольнении руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого, вероятно, решат 2 сентября

По данным источников, заседание наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» назначено на понедельник, 2 сентября.

Фото: Укрэнерго

Как сообщалось, руководителя НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого могут уволить с должности.

Заседание наблюдательного совета, на котором запланировано голосование за смещение Владимира Кудрицкого, назначено на понедельник, 2 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственные источники.

«Заседание наблюдательного совета назначено на понедельник. Скорее всего, снятие произойдет. Учитывая, что в наблюдательном совете вместо семи шесть членов: три независимых и три представителя государства, а Роман Пионковский, вероятнее всего, поддерживает инициатора снятия - основного акционера в лице Минэнерго», - отмечают источники.

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